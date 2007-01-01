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Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм - фото 1Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм - фото 2Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм - фото 3

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм

Артикул: CH-062-117
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр55 мм
  • Вес0,105 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм
от 270
310 ₽
В корзине

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