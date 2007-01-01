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Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм - фото 1Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм - фото 2

Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм

Артикул: CH-062-136
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,1660 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

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