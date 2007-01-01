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Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см - фото 1Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см - фото 2Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см - фото 3

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см

Артикул: CH-062-093
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,255 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см
от 500
В корзине

С этим товаром покупают