Характеристики товара
Описание
Размеры индивидуальные
Размеры одного сегмента: 60 см х 20 см
Размеры индивидуальные
Размеры одного сегмента: 60 см х 20 см
Стеновые панели Берлин
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Кендалл
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Кемптон
Стеновые панели Кварели
Стеновые панели Гамбург
Стеновые панели Калумет
Стеновые панели Варшава 25см
Стеновые панели Санок малые
Столовая группа 17
Столовая группа 18
Стул Eames DAR черный
Стул Eames DAR белый
Стул Eames DSR белый
Спот (поворотный) Реймс
Трековый светильник Ринг
Диван Нео
Стол консольный Классика 3
Стол консольный Классика 4
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная