Характеристики товара
Описание
Размеры индивидуальные
Размеры одного сегмента: 25 см х 25 см
Размеры индивидуальные
Размеры одного сегмента: 25 см х 25 см
Стеновые панели Берлин
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Кендалл
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Кемптон
Стеновые панели Кварели
Стеновые панели Гамбург
Стеновые панели Калумет
Стеновые панели Илава
Стеновые панели Санок малые
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Столовая группа 13
Светильник Citilux Стамп
Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Паркер
Тахта Джуниор
Стол консольный Хельга 4
Светильник подвесной KH01105
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная