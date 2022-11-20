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Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - фото 1Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - фото 2

Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина1390 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм

Варианты размеров

Профильмм Количество мест Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
20 2 4090
 5390
20 3 6290
 8190
20 4 8390 10890
25 2 4390
 5690
25 3 6590
 8590
25 4 8690 11290

Варианты каркаса

Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете БелыйБелый
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете ТитанТитан
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете БронзаБронза
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете ШампаньШампань
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете СереброСеребро
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете КраснаяКрасная
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете БежевыйБежевый
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете BrownBrown
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете 0606
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете LilacLilac
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете WhiteWhite
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете BlackBlack
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя - обивка в цвете 100100
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