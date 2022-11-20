Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина1390 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
Каркас: сталь
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
|Профильмм
|Количество мест
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|20
|2
|4090
|5390
|20
|3
|6290
|8190
|20
|4
|8390
|10890
|25
|2
|4390
|5690
|25
|3
|6590
|8590
|25
|4
|8690
|11290
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