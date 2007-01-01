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Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 1Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 2Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 3Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 4Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 5Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 6Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 7Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро производства ChiedoCover

Стул Азия 20мм, подлокотники бук, корона синяя, каркас серебро

Артикул: CH-078-910
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул Азия— универсальная модель, которая прекрасно подходит для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни, а также кафе и ресторана. Стул имеет металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Можно выбрать практически любой цвет обивки стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

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