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Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Азия 20мм
93 оценки
1 75033
2 580 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Азия 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Азия 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Азия 20мм производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Азия 20мм

Артикул: CH-000-264
93 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес5.7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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Индивидуальный заказ

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