В наличии 150 шт.

В наличии 150 шт.

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая

В наличии 7 шт.

В наличии 7 шт.

Емкость для льда сталь 1,1л., металлический

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический

В наличии

В наличии

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический

В наличии 174 шт.

В наличии 174 шт.

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

В наличии 80 шт.

В наличии 80 шт.

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая

В наличии 112 шт.

В наличии 112 шт.

Емкость для льда пластик, прозрачный

В наличии

В наличии

Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный

В наличии 60 шт.

В наличии 60 шт.

Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный

В наличии 5 шт.

В наличии 5 шт.

Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный

В наличии 52 шт.

В наличии 52 шт.

Мельница для льда, металл

В наличии 1200 шт.

В наличии 1200 шт.

Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный

В наличии 240 шт.

В наличии 240 шт.

Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный

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от 2 дней по России и СНГ