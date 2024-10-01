Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая
Емкость для льда сталь 1,1л., металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л, металлический
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нержавеющая 1,85л. металлический
Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический
Емкость для льда «Проотель» сталь нержавеющая 2,2л., металлическая
Емкость для льда пластик, прозрачный
Емкость для льда «Сикон» стекло 0,75л, прозрачный
Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный
Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный
Мельница для льда, металл
Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный
Емкость для льда «Полька», стекло 0.75, прозрачный
Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» сталь нержавеющая, металлический
Емкость для льда «Тэкс-Мэкс» нержавеющая сталь, металлический