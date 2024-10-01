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Емкость для льда сталь 1,1л., металлический - фото 1Емкость для льда сталь 1,1л., металлический - фото 2

Емкость для льда сталь 1,1л., металлический

Артикул: CH-058-271
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина155 мм
  • Высота122 мм
  • Диаметр120 мм
  • Объем1,1 л
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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