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Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический - фото 1

Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический

Артикул: CH-063-102
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,763 кг
  • Объем1,3 л
  • Материалполипропилен
  • Цветсеребряный, металлический

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