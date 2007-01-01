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Настоящее фото товара Емкость для льда Пасебехц Сильвана, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Емкость для льда Пасебехц Сильвана, стекло
7 оценок
390
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Емкость для льда Пасебехц Сильвана, стекло - фото 1Емкость для льда Пасебехц Сильвана, стекло - фото 2

Емкость для льда Пасебехц Сильвана, стекло

Артикул: CH-071-415
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота128 мм
  • Диаметр120 мм
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота128 мм
  • Диаметр120 мм
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
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