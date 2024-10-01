Характеристики товара
Описание
Емкость для льда «Сильвана» неповторимо смотрится на столе благодаря продуманному дизайну. Это стильная емкость в виде небольшого ведерка с ручкой. Сама тара выполнена из стекла, ручку производитель продумал из прозрачного пластика для удобства переноски посуды с места на место. В комплекте пластиковые щипцы, так как такой материал достаточно гибкий и помогает удобно захватить маленькие кубики льда.
Прозрачная стеклянная емкость компактная по размеру. Высота стенок 125 мм, диаметр 12 см, а объем 840 мл. Серия стильно смотрится в сочетании со стеклянными фужерами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр75/120 мм
- Вес0,68 кг
- Объем0,84 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный