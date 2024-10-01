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Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный - фото 1

Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный

Артикул: CH-057-918
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Емкость для льда «Сильвана» неповторимо смотрится на столе благодаря продуманному дизайну. Это стильная емкость в виде небольшого ведерка с ручкой. Сама тара выполнена из стекла, ручку производитель продумал из прозрачного пластика для удобства переноски посуды с места на место. В комплекте пластиковые щипцы, так как такой материал достаточно гибкий и помогает удобно захватить маленькие кубики льда.

Прозрачная стеклянная емкость компактная по размеру. Высота стенок 125 мм, диаметр 12 см, а объем 840 мл. Серия стильно смотрится в сочетании со стеклянными фужерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр75/120 мм
  • Вес0,68 кг
  • Объем0,84 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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