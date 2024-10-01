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Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая - фото 1Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая - фото 2

Емкость для льда «Проотель» сталь нержавещая 0,95л., металлическая

Артикул: CH-058-247
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Наличие ручки - с ручками

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр110/90 мм
  • Вес0,435 кг
  • Объем0,95 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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