Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота154 мм
- Диаметр183 мм
- Вес1,590 кг
- Объем1,65 л
- Материалстекло, хрусталь
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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