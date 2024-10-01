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Емкость для льда хрупкое стекло 1,65л., прозрачный

Артикул: CH-058-250
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота154 мм
  • Диаметр183 мм
  • Вес1,590 кг
  • Объем1,65 л
  • Материалстекло, хрусталь
  • Цветпрозрачный

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