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Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
60 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 1Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 2Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 3Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 4Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 5Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 6Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 7Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 8Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки - фото 9
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
+75Реальное изображение товара 7 Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Артикул: CH-012-256
60 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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