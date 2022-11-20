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Стул Вольтер французский Дог

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр, кожзам, искусственная кожа
  • Цветзеленый, белый

Стул Вольтер французский Дог — выполненные заказы

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