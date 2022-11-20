Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьявелюр, кожзам, искусственная кожа
- Цветзеленый, белый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Наземный высокий светильник Berlin
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул пластиковый Ares, тик
Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, пластик белый
Кресло Честерфилд Комб
Кресло Роберто
Плетеное кресло-качалка Comodo
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди