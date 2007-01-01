С удовольствием напоминаем о двойном празднике этого уикенда:
День мебельщика будет отмечаться в России десятый раз. Пока это неофициальное событие, только вот без мебели невозможно представить дома вокруг, гостиницы, офисы, школы, детские сады. Мебель создает комфорт рабочего, учебного места, важна для хорошего отдыха, а еще для торжественных случаев. Поэтому хочется отметить всех тех, кто так или иначе связан с созданием мебели: дизайнеры, проектировщики, сборщики, все остальные.
А вот День легкой промышленности наша страна официально отмечает уже с 1980 года. Давайте еще раз оглянемся вокруг и поймем, как много людей делают нашу жизнь уютнее, наряднее, теплее, торжественнее, да просто красивее.
В эти замечательные профессиональные праздники желаем нашим надежным партнерам, знающим коллегам, требовательным заказчикам, сотрудникам неиссякаемых идей, безграничных возможностей по их реализации, высоких оценок у клиентов, уважения конкурентов. Пусть спрос превышает предложение!
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