Двойной праздник этого уикенда!

С удовольствием напоминаем о двойном празднике этого уикенда:

  • 9 июня - День мебельщика;
  • 10 июня - День работников текстильной и легкой промышленности.

День мебельщика будет отмечаться в России десятый раз. Пока это неофициальное событие, только вот без мебели невозможно представить дома вокруг, гостиницы, офисы, школы, детские сады. Мебель создает комфорт рабочего, учебного места, важна для хорошего отдыха, а еще для торжественных случаев. Поэтому хочется отметить всех тех, кто так или иначе связан с созданием мебели: дизайнеры, проектировщики, сборщики, все остальные.

А вот День легкой промышленности наша страна официально отмечает уже с 1980 года. Давайте еще раз оглянемся вокруг и поймем, как много людей делают нашу жизнь уютнее, наряднее, теплее, торжественнее, да просто красивее.

В эти замечательные профессиональные праздники желаем нашим надежным партнерам, знающим коллегам, требовательным заказчикам, сотрудникам неиссякаемых идей, безграничных возможностей по их реализации, высоких оценок у клиентов, уважения конкурентов. Пусть спрос превышает предложение!

Сложно представить праздник без подарков. По случаю двойного праздника ChiedoCover дарит вам скидку до 15% на заказ комплекта из столовых групп и банкетного текстиля к ним при оплате на карту или наличными с 8 по 10 июня включительно.

Настоящее фото товара Столовая группа 01, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Столовая группа 01
Настоящее фото товара Столовая группа 02, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 02
Настоящее фото товара Столовая группа 03, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 03
Настоящее фото товара Столовая группа 04, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Столовая группа 04
Настоящее фото товара Столовая группа 05, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 05
Настоящее фото товара Столовая группа 06, произведённого компанией ChiedoCover
12 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Столовая группа 06
Настоящее фото товара Столовая группа 07, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Столовая группа 07
Настоящее фото товара Столовая группа 08, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 08
Настоящее фото товара Столовая группа 09, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
5
Столовая группа 09
Настоящее фото товара Столовая группа 10, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Столовая группа 10
Настоящее фото товара Столовая группа 11, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Столовая группа 11
Настоящее фото товара Столовая группа 12, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Столовая группа 12

Другие новости на ChiedoCover

Правила эксплуатации мебели ChiedoCover
ПредыдущаяПравила эксплуатации мебели ChiedoCover
Видеоотзыв руководителя Эко-комплекса Кантри-Хоум
СледующаяВидеоотзыв руководителя Эко-комплекса Кантри-Хоум
Все новости