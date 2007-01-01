Правила эксплуатации мебели ChiedoCover
В процессе эксплуатации на мебель могут оказывать влияние различные факторы:
Солнечный свет
Исключите длительное прямое воздействие солнечных лучей.
Температура
- Исключите перепады температур при хранении и эксплуатации.
- Температурные показатели от +10"С до +30"С и от 0”C до -10"С.
- Располагайте мебель на расстоянии 1 метра и более от радиаторов отопления, обогревателей и прочих источников тепла.
- Помните: направленное воздействие температур свыше 75 градусов может привести к отслаиванию покрытий, пленки, кромки, пластика.
- Исключите возможность попадания на мебель горячих предметов (утюг, чайник и т.п.) или нагревающих излучений (светильники, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).
Влажность
- Храните и эксплуатируйте мебель в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, в пределах до 70%.
- Поверхности столешниц мебели всегда должны быть сухими. Своевременно вытирайте пролитые жидкости.
- Помните: столешницы ЛДСП и МДФ боятся дождя. Вода может проникнуть под клеевую кромку столешницы, что приведет к неизбежной порче изделия.
Кроме вышеперечисленных условий, не допускать длительного использования на открытом воздухе, установки непосредственно на почву, использования при влажных климатических условиях.
При эксплуатации столов допустимая нагрузка:
- на столешницу - до 100 кг,
- стульев на металлокаркасе допустима нагрузка до 180 кг,
- стульев Кьявари из массива березы - до 120 кг.
Уход за поверхностью столешниц ЛДСП, МДФ
- Поверхности столешниц протирать необходимо только мягкой тканью (фланель, микрофибра и пр.). Исключите воздействие абразивных и агрессивных средств по уходу.
- Помните: при попадании агрессивных химических средств на столешницу, необходимо немедленно вытереть средство, а затем вымыть поверхность столешницы с использованием чистой воды либо слабым мыльным раствором, при этом не переувлажняя поверхность.
- По окончании любой чистки необходимо насухо протереть все части, которые подвергались влажной уборке. Обратите особое внимание уделите кромкам столешницы
Уход за окрашенными поверхностями
- Изделия ChiеdoCover, окрашенные порошковыми красками, просты в эксплуатации, для чистки изделия можно использовать любые средства на основе воды, за исключением абразивных веществ.
Уход за мебелью из мебельного щита
Информация о мебельном щите из массива сосны, дуба, ясеня
Мебельный щит или щитовая деталь — листовой древесный материал, изготовленный из массива дерева с помощью склеивания между собой по длине деревянных брусков (ламелей), распиленных по разным направлениям, в связи с чем мебель, изготовленная из
щитового материала, по внешнему виду отличается от изделий из цельного массив
дерева.
Преимуществами данного материала является возможность изготовления мебели самых больших размеров, возможность самостоятельного ремонта, а также значительно меньшая
стоимость продукции в сравнении с продукцией из цельного массива дерева.
Дерево это естественный, природный материал. Каждое дерево уникально – каждое имеет свою собственную, непохожую на другую текстуру древесины. Это словно отпечатки пальцев, есть у всех, но у каждого свои.
Столешницы из ценных твердых пород древесины - это натуральная древесина, сращенные ламели различной длины. Ламели могут иметь различные естественные оттенки и структуру, это не может являться недостатком товара!
Щитовой материал из массива высушен до влажности 8-10%; в то время как влажность окружающей среды обычно 45-60%.
Поскольку дерево - это натуральный материал, оно может расширяться и сжиматься в зависимости от влажности окружающей среды. Например, уровень влажности 85% может вызвать расширение 4-метровой столешницы до 10 мм в ширину.
Пониженная влажность среды может приводить к рассыханию и даже растрескиванию древесины, а также к уменьшению размеров столешницы. Если столешницу подвергать воздействию различных степеней влажности с верхней и нижней стороны, она начнет выгибаться.
После высушивания дерева, могут появиться небольшие воздушные карманы, которые будут иметь вид небольших трещин на поверхности. Это естественное явление, которое может быть результатом изменения температуры или влажности. Мелкие трещины можно устранить при помощи шпаклевки по дереву.
Мелкие трещинки естественны для дерева, не являются недостатком товара и не
могут служить основанием для претензий и рекламаций.
Правила ухода
Столы, изготовленные из щитового материала из массива дерева, требуют особого ухода, и соблюдение определенных правил и рекомендаций по эксплуатации за ними на весь период их использования:
- изделие должно находиться и использоваться в помещении при температуре не ниже 0° и не выше 30°;
- влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%. Зимой обычно влажность
- опускается до 15-25% и это может привести к потере естественной влаги дерева и
- как следствие к образованию небольших трещин или деформации изделия. Чтобы
- избежать этого рекомендуем использовать увлажнители воздуха зимой.
- для сохранения стабильности цвета не рекомендуется выставлять стол под прямые солнечные лучи;
- для удаления загрязнений и пятен с поверхности изделия необходимо использовать специальные средства для чистки деревянный изделий, желательно содержащие воск; не рекомендуется использовать средства, содержащие такие агрессивные компоненты как спирт, растворитель или абразивосодержащие средства;
- нельзя ставить на столешницу горячие предметы типа кружек с горячими напитками, сковороды, горячие кастрюли и т.п. Если все же есть необходимость их поставить - используйте специальные подставки или другие предметы, для изоляции прямого контакта между горячим предметом и столешницей. При прямом контакте с поверхностью стола температура предмета не должна превышать 50°;
- столы предназначены для использования только в закрытых помещениях, избегать их использование вне помещений;
- не использовать столы в непосредственной близости от источников тепла. Расстояние от батарей центрального отопления должно быть не менее 1,5 метра;
- при необходимости смазывать металлические направляющие жидким машинным маслом.
- Не допускается резать продукты прямо на столешнице, нужно использовать разделочные доски, любые ударные нагрузки тоже недопустим. Все это может привести к механическим повреждениям, трещинам и нарушению лакокрасочного покрытия.
- Для защиты поверхности столешницы используйте специальные подкладки на участках, подвергающихся активному воздействию.
- Старайтесь избегать попадания воды на покрытие из твердой древесины: это может привести к потускнению и повреждению покрытия.
- Деревянную столешницу легко чистить. Время от времени протирайте ее влажной (хорошо отжатой) тряпкой.
- Лакированное покрытие не требует особой заботы в первые 10-20 лет. Затем Вы можете обновить или полностью сменить его. Проследите, чтобы старый слой лака был полностью удален.
- Новое лаковое покрытие наносите в два слоя. Используйте для покрытия только
- лаки, допущенные к контакту с пищевыми продуктами.
- Для повседневной очистки пользуйтесь мягким мылом с водой и мягкой тканью (не используйте концентрированные моющие средства).
- Никогда не пользуйтесь продуктами, содержащими аммиак (нашатырный спирт) или чистящий порошок.
- При удалении масляного слоя с поверхности необходимо восстановить его. Любые загрязнения должны быть удалены с поверхности дерева немедленно.
- Небольшие загрязнения можно удалить с поверхности с помощью воды, мыльного раствора и мягкой губки. Более сильные загрязнения удаляются с использованием абразивной губки (Р 180) или абразивной ленты (Р 240).
Внимание! Пролитая жидкость, капли воды, влажные следы от тарелок, стаканов, чашек и т. д. должны быть удалены с поверхности дерева. Немедленно обработайте поверхность маслом. Не допускайте впитывания загрязнений в поверхность дерева.
Все способы ухода за поверхностью требуют ее повторной обработки маслом: после очищения поверхности нанесите небольшое количество масла, вотрите его и отполируйте мягкой тканью или кусочком замши.
Убедитесь, что на поверхности не осталось влажных пятен.
При правильной обработке восстановленный участок будет неотличим от соседних.
Уход за мебелью из шпона
Мебель из шпона следует оберегать от прямых солнечных лучей, холодных/горячих предметов.
Для эффективной чистки, а также ухода за шпонированной мебелью Вам могут пригодиться следующие советы:
- Регулярно хорошо протирайте хлопчатобумажной тканью поверхность шпона. Оставленная на мебели пыль может нанести поверхности вред. Частицы пыли прессуясь и соединяясь между собой способны оставить царапины при полировке.
- Не следует ставить на шпонированную поверхность горячие/холодные предметы, поскольку образующийся конденсат может нанести вред шпону, а горячие предметы оставляют белые отметины, которые невозможно удалить.
- Для чистки поверхности воспользуйтесь смоченной теплой водой с подходящим моющим раствором влажной тряпкой.
- Не проливайте на изделия воду: большое количество воды приводит к набуханию шпона и его отслоению от основы.
- Остатки раствора следует смывать чистой водой, насухо протирая поверхность хлопчатобумажной мягкой тканью.
- Чтобы предохранить изделие от царапин, пользуйтесь скатертью, подстаканниками, подносами и пр. Фоторамки, стаканы и другие декоративные предметы могут стать причиной вмятин, царапин, поэтому накрывайте изделия салфетками либо скатертью.
Механическое воздействие
Мебель ChiеdoCover эксплуатируются только для сидения в бытовых и общественных помещениях.
Запрещается вставать ногами на изделия, сидеть на подлокотниках, а также раскачиваться. Для закручивания лампочек, вешания штор и прочих домашних дел воспользуйтесь стремянкой или предназначенной для этого лестницей.
Помните: если Ваша мебель имеет съемные покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток (исключение составляет мебель со съемными чехлами, которое можно стирать).
Не допускайте направленного механического воздействия на детали и элементы мебели, не пытайтесь намеренно повредить изделие (соскребать покрытие, отковыривать крепежные и декоративные элементы (заглушки и т.д).
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ
- Гарантийный срок эксплуатации мебели ChiеdoCover 12 месяцев со дня изготовления (если иное не предусмотрено договором), срок службы мебели ChiеdoCover 5 лет (если иное не предусмотрено договором).
- Претензии принимаются в письменном виде в рамках действия гарантийного срока
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, используемые при сборке изделия
- Детали изделия с выявленными дефектами в период гарантийного срока бесплатно ремонтируются, либо заменяются новыми.
- В процессе усовершенствования потребительских качеств внешний вид может быть модернизирован. Точный внешний вид уточняйте у менеджера при заказе.
- Гарантия не распространяется на мебель:
- используемую не по назначению
- используемую с нарушением настоящих правил эксплуатации,
- собранную и установленную самостоятельно,
- имеющую механические повреждения частей изделия возникших в процессе эксплуатации
Дата последнего внесения изменений в документ: 28 января 2021 года
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