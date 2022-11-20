Характеристики товара
Описание
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть: ричард, 180х140см - 1шт
Дорожка: ричард, 150х40см - 2шт
Салфетка: 45х45см - 8шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть: ричард, 180х140см - 1шт
Дорожка: ричард, 150х40см - 2шт
Салфетка: 45х45см - 8шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Обеденная группа Бремен 4
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа 13
Обеденная группа Luar
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Кожзам Cometa, искусственная кожа
Диван лофт Hammer
Сервировочная доска 11
Скамейка Модерн
Этажерка Хельга №1
Стол для улицы Ривьера 4
Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое