Характеристики товара
Описание
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть с окантовкой: мати, 186х146см - 1шт
Угловая дорожка: ричард, 150х40см - 2шт
Салфетка: ричард, 45х45см - 4шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть с окантовкой: мати, 186х146см - 1шт
Угловая дорожка: ричард, 150х40см - 2шт
Салфетка: ричард, 45х45см - 4шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Столовая группа 09
Столовая группа 10
Столовая группа 11
Столовая группа 12
Обеденная группа Бремен 4
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа на 6 персон, красная
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа 13
Обеденная группа Luar