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              Распродажа на Хэллоуин 2020

              Страшно выгодная акция… В честь Хэллоуина мы хотим порадовать вас

              снижением цен на оранжевые, коричневые и чёрные товары:

              • Стул Луи Гост Чёрный - от 3690 руб. 4890 руб.
              • Стул Кроссбэк, венге, градиент - 4150 руб. 4950 руб.
              • Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый - 990 руб. 1290 руб.
              • Стул полубарный Дейзи коричневый - от 9990 руб. 17999 руб.
              • Стул Лофт-1 - 2190 руб. 2990 руб.
              • Полукресло Лилия велюр Зизи - 10390 руб. 11390 руб.
              • Стул Киви Диамант, коричневый - 4190 руб. 5590 руб.
              • Стул-кресло Самба, черный - 3390 руб. 2290 руб.
              • Стул Складной с пюпитром - 2690 руб. 2990 руб.

              Успей приобрести стулья с максимальной выгодой! Акция проводится в период с 28 октября 2020 года по 02 ноября 2020 года включительно.

              Подробности уточняйте у менеджера по телефону 8 922 964 24 84


              Настоящее фото товара Стул Складной с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover-11%
              2 690 ₽2 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Складной с пюпитром
              Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
              В наличииХит
              2 190 ₽2 990 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Лофт-1
              Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
              9 990 ₽17 999 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стул полубарный Дейзи коричневый
              Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
              Новинка
              4 190 ₽5 590 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Киви Диамант, коричневый
              Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-33%
              2 290 ₽3 390 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул-кресло Самба, черный
              Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover-17%
              В наличии
              4 150 ₽4 950 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стул Кроссбэк, венге, градиент
              Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover-9%
              Хит
              10 390 ₽11 390 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
              Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
              В наличии
              990 ₽1 290 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
              Настоящее фото товара Стул Луи Гост Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
              3 690 ₽4 890 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Стул Луи Гост Черный, пластиковый

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