Распродажа на Хэллоуин 2020
Страшно выгодная акция… В честь Хэллоуина мы хотим порадовать вас
снижением цен на оранжевые, коричневые и чёрные товары:
- Стул Луи Гост Чёрный - от 3690 руб.
4890 руб.
- Стул Кроссбэк, венге, градиент - 4150 руб.
4950 руб.
- Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый - 990 руб.
1290 руб.
- Стул полубарный Дейзи коричневый - от 9990 руб.
17999 руб.
- Стул Лофт-1 - 2190 руб.
2990 руб.
- Полукресло Лилия велюр Зизи - 10390 руб.
11390 руб.
- Стул Киви Диамант, коричневый - 4190 руб.
5590 руб.
- Стул-кресло Самба, черный - 3390 руб.
2290 руб.
- Стул Складной с пюпитром - 2690 руб.
2990 руб.
Успей приобрести стулья с максимальной выгодой! Акция проводится в период с 28 октября 2020 года по 02 ноября 2020 года включительно.
Подробности уточняйте у менеджера по телефону 8 922 964 24 84