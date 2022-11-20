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          Фотография Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

          4.5
          Оптовая цена
          1 360 ₽
          При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
          Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
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          Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

          4.5
          1360 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасасталь
          • Материал сиденьяткань
          • Вес6 кг

          Варианты каркаса

          Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5SАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNЧерныйЧерныйБелыйБелыйТемный орехТемный орехКрасное деревоКрасное деревоКоричневыйКоричневыйКоричневый светлыйКоричневый светлыйТитанТитанБронзаБронзаШампаньШампаньСереброСереброЗолотоЗолото

          Популярные варианты обивки

          КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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