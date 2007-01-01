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Настоящее фото товара Стул Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, черный
55 оценок
3 89034
5 890 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Самба, черный

Артикул: CH-009-021
55 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер, а качественная обивка гарантирует долговечность и комфорт.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.


Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.


Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Сдержанный черный цвет и качественная обивка создают современный и стильный вид. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Самба, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Самба, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Самба, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Самба, черный - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Самба, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Самба, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Самба, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Самба, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Самба, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
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