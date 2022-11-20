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Стул Самба черный

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт
Размеры упаковки: 630*690*950
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,4

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный

Стул Самба черный — выполненные заказы

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