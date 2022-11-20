Характеристики товара
Описание
В коробке 2 шт
Размеры упаковки: 630*690*950
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,4
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
В коробке 2 шт
Размеры упаковки: 630*690*950
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,4
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