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Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
66 оценок
11 39027
15 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 1Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 2Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 3Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 4Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 5Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 6Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 7Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль - фото 8Видеообзор полукресла Лилия с откручивающимися ножками - ChiedoCover - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
+75Реальное изображение товара 7 Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль производства ChiedoCover
Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Артикул: CH-011-577
66 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветжелтый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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