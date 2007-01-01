Скидка 3% на металлические Хит и Азия стулья в обивке жаккард Chate

Коллекция CHATEAU (Шато) - это коллекция классических жаккардов высочайшего качества. Традиционная классика всегда аристократична, ведь аристократическая идея требует реального господства лучшего и остается на протяжении веков высшим принципом жизни.Коллекция мебельных тканей CHATEAU - это классика сегодняшнего дня. Дизайном послужил собирательным образ тщательно изученных вензелей, доработанным ведущим дизайнером компании АМЕТИСТ до логического завершения. Классика никогда не играет соло, поэтому в составе коллекции есть компаньоны, искусно поддерживающие основной дизайн коллекции - вензель.
CHATEAU Monogramme - изящный классический вензель.
CHATEAU Losange - искусный витиеватый узор фрагмента вензеля.
CHATEAU Ligne - комбинация продуманных чередующихся полос - фрагментов дизайнов CHATEAU Monogramme и Losange.
CHATEAU Monoton - эстетичный меланжевый жаккард.
CHATEAU Velours - мягкий велюр.
Цветовая палитра ткани радует как теплотой природных оттенков, так и богатством эксклюзивных трендовых решений. Колор-карта коллекции включает в себя 6 трендовых и популярных цветов: Chocolat - коричнево-шоколадный фон и вензель персикового цвета. Lazur - сложный ментолово-аквамариновый фон и золотисто-бежевый вензель. Cheri - нежный бежевый фон с золотистым вензелем. Rose - фон цвета чайной розы с золотистым вензелем. Cobalt - золотой вензель на ярко-синем фоне. Rubis - сочетание рубинового фона и золотого вензеля.