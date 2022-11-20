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Стул Хит 20мм

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Характеристики товара

Описание

Вес: 6 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: жаккард

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм

Варианты каркаса

Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Стул Хит 20мм - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20мм - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20мм - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
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Отзывы о товаре

Видео с производства

  • Отзыв о продукции ChiedoCover от Как мы делаем стулья на металлокаркасеКак мы делаем стулья на металлокаркасе

Стул Хит 20мм — выполненные заказы

Фотография товара Стул Хит 20мм, корона зелёная, цвет каркаса-золото от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, корона зелёная, цвет каркаса-золотоФотография товара Стул Хит 20мм, корона красная, цвет каркаса-золото от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, корона красная, цвет каркаса-золотоФотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона зелёная, цвет каркаса-золото от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, жаккард корона зелёная, цвет каркаса-золотоФотография товара Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркас от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркасФотография товара Стулья Хит 20мм - золото, шенилл красный от компании ChiedoCover.Стулья Хит 20мм - золото, шенилл красный
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