Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм
475 оценок
1 59025
2 105 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм - фото 1Стул Хит 20мм - фото 2Стул Хит 20мм - фото 3Стул Хит 20мм - фото 4Стул Хит 20мм - фото 5Стул Хит 20мм - фото 6Стул Хит 20мм - фото 7Стул Хит 20мм - фото 8Стул Хит 20мм - фото 9Стул Хит 20мм - фото 10Стул Хит 20мм - фото 11Стул Хит 20мм - фото 12Стул Хит 20мм - фото 13Стул Хит 20мм - фото 14Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 15
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
+17Реальное изображение товара 7 Стул Хит 20мм производства ChiedoCover
Пожизненная гарантия

Мы уверены в качестве нашей продукции и предлагаем вам пожизненную гарантию на стулья ХИТ

Подробнее
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Хит 20мм

Артикул: CH-000-346
475 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - красный кожзам
Фотография товара Стул Хит 25мм - красный кожзам от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес6 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:940
  • Ширина:410
  • Длина сидения:580
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Хит 20мм ChiedoCover
  • 940
  • 410
  • 580
  • 460
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Хит 20мм - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Хит 20мм - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Хит 20мм - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Хит 20мм - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Хит 20мм - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Хит 20мм - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Хит 20мм - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Хит 20мм - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Хит 20мм - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20мм - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64031
2 374 ₽

Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый

76
Распродажа
Фотография товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 59024
15 090 ₽Оптовая цена

Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)

87
Распродажа
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА ПРУТКЕ)

50
Фотография товара Стул пластиковый Snow, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, белый

42
  • зеленый
  • белый
  • желтый
  • красный
Фотография товара Стул пластиковый Snow, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, красный

41
  • зеленый
  • белый
  • желтый
  • красный
Фотография товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный

81
Фотография товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Horro, темно-зеленый/ черный

76
В пути 598 шт.
Фотография товара Стул Verno, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Verno, зеленый

99
В пути 3092 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
1 49033
2 205 ₽

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа оранжевая

34
Распродажа
Фотография товара Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9904
3 090 ₽Оптовая цена

Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс

32
В наличии 15 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
Фотография товара Коннектор для стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от175

Коннектор для стула Хит 20мм

11
В наличии 3 шт.В пути 2000 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 109 шт.В пути 150 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев, черный, 420 ДЕН

6

Другие товары из раздела классические стулья

Настоящее фото товара Стул Enigma, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стул Enigma, бежевый, коричневый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Меридиан, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меридиан, венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Меридиан, венге

5
  • светлый орех
  • венге
  • белый
  • коричневый
Фотография товара Стул Риппл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риппл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Риппл, белый

8
  • венге
  • белый
  • светло-серый
  • серый
Фотография товара Стул Пресюр, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пресюр, венге, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Пресюр, венге

8
  • орех
  • белый
  • венге
Фотография товара Стул Ватер, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ватер, венге, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Ватер, венге

11
  • белый
  • венге
  • светлый орех
  • ясень
Фотография товара Стул Крочет, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Крочет, венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Крочет, венге

6
Фотография товара Стул Вул Ж, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вул Ж, венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Вул Ж, венге

7
  • венге
  • белый
  • орех
Фотография товара Стул Вул М, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вул М, венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Вул М, венге

7
  • белый
  • венге
  • орех
Фотография товара Стул Флаффи, черешня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флаффи, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Стул Флаффи, черешня

7
Фотография товара Стул Вельвети, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вельвети, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Стул Вельвети, светлый орех

10

Товар в корзине

Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм
от 1 590
2 105 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Транспортировочный чехол на 10 стульев Хит, черный, 600 ДЕН

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
Фотография товара Коннектор для стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от175

Коннектор для стула Хит 20мм

11
В наличии 3 шт.В пути 2000 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности