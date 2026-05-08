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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
145 оценок
1 69022
2 165 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 1Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 2Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 3Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 4Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 5Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 6Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 7Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона - фото 8Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона производства ChiedoCover
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Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

Артикул: CH-000-350
145 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:940
  • Ширина:420
  • Длина сидения:620
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона ChiedoCover
  • 940
  • 420
  • 620
  • 460
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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