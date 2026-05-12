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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
478 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - фото 1Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - фото 2Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Артикул: CH-000-112
478 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 21, 800*800, уличный, венге от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Толщина металла22 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
1200 800 750 20 7990
1500 800 750 20 8790


Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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