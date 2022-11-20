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          Фотография Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор

          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

          4.9
          Оптовая цена
          4 550 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
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          Видеообзор

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Длина - от 900 до 1200 мм

          Столешница - древесина хвойных пород

          Каркас - сталь

          Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

          Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Оптовая цена
          900 600 750 20 4550
          1200 750 750 20 5590
          1500 750 750 20 6290
          1800 900 750 20 7590

          Варианты столешницы

          ОрехОрехДубДубКленКленПалисандрПалисандрМоккоМоккоЭбеновое деревоЭбеновое деревоЛимонЛимонЛиственницаЛиственницаМахагонМахагонБордоБордоСливаСливаКрасное деревоКрасное дерево

          Сделаем стол на заказ

          Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

          Выполненные заказы

          Стол Лидер 1, вишня, черный
          Стол Лидер 1, вишня, черныйСтол Лидер 1, вишня, черныйСтол Лидер 1, вишня, черный
          Подробнее о заказе

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