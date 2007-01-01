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Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 9
462 оценки
2 39023
3 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 9 - фото 1Стол Лидер 9 - фото 2Стол Лидер 9 - фото 3Стол Лидер 9 - фото 4Видеообзор коктейльного стола Лидер 9 производство ChiedoCover - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 9 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 9 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 9 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 9 производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 9 производства ChiedoCover
+35Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 9 производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 9

Артикул: CH-000-108
462 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина700/800 мм
  • Ширина700/800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр700/800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700/800 мм
  • Ширина700/800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр700/800 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Расстояние между ножек380*550 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Толщина металла22 мм
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
700 1100 16 14.3 2290
800 1100 16 16.7 2390
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 9 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 9 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 9 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 9 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 9 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 9 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 9 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 9 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 9 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 9 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 9 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 9 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 9 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 9 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 9 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 9 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 9 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 9 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 9 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 9 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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