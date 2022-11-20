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Барная стойка Улвила, черная - фото 1

Барная стойка Улвила, черная

Артикул: CH-051-167
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота1040 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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