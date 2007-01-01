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Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стол Леморей
34 оценки
21 990
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Реальное изображение товара 4 Барный стол Леморей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Барный стол Леморей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Барный стол Леморей производства ChiedoCover
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Барный стол Леморей

Артикул: CH-004-569
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал столешницымассив, сосна
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стол Леморей — стильное решение для современных заведений.

Современный барный стол станет эффектным дополнением ресторанов, кафе, баров и лаунж-зон. Контраст деревянной столешницы и строгого металлического каркаса создает гармоничный баланс уюта и современности.

Ключевые преимущества:
✔ Прочная конструкция — усиленный металлический каркас с Х-образными перекладинами обеспечивает максимальную устойчивость
✔ Практичность — полированная деревянная поверхность устойчива к влаге и легко очищается
✔ Эргономичный дизайн — оптимальная высота для комфортного размещения гостей
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая барный стол Леморей, вы инвестируете в мебель, которая сочетает в себе надежность, функциональность и стильный дизайн. Идеальное решение для тех, кто ценит качество и эстетику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал столешницымассив, сосна
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Барный стол Леморей - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Барный стол Леморей - каркас в цвете ШампаньШампань
Барный стол Леморей - каркас в цвете БронзаБронза
Барный стол Леморей - каркас в цвете ТитанТитан
Барный стол Леморей - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Барный стол Леморей - каркас в цвете БелыйБелый
Барный стол Леморей - каркас в цвете СереброСеребро
Барный стол Леморей - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Барный стол Леморей - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Барный стол Леморей - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Барный стол Леморей - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Барный стол Леморей - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Барный стол Леморей - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Барный стол Леморей - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Барный стол Леморей - столешница в цвете Белый Белый
Барный стол Леморей - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Барный стол Леморей - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Барный стол Леморей - столешница в цвете КунгурКунгур
Барный стол Леморей - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Барный стол Леморей - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Барный стол Леморей - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Барный стол Леморей - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Барный стол Леморей - столешница в цвете БелыйБелый
Барный стол Леморей - столешница в цвете СерыйСерый
Барный стол Леморей - столешница в цвете БукБук
Барный стол Леморей - столешница в цвете ОрехОрех
Барный стол Леморей - столешница в цвете ВенгеВенге
Барный стол Леморей - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Барный стол Леморей - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Барный стол Леморей - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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