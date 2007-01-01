Характеристики товара
Описание
Барный стол Леморей — стильное решение для современных заведений.
Современный барный стол станет эффектным дополнением ресторанов, кафе, баров и лаунж-зон. Контраст деревянной столешницы и строгого металлического каркаса создает гармоничный баланс уюта и современности.
Ключевые преимущества:
✔ Прочная конструкция — усиленный металлический каркас с Х-образными перекладинами обеспечивает максимальную устойчивость
✔ Практичность — полированная деревянная поверхность устойчива к влаге и легко очищается
✔ Эргономичный дизайн — оптимальная высота для комфортного размещения гостей
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая барный стол Леморей, вы инвестируете в мебель, которая сочетает в себе надежность, функциональность и стильный дизайн. Идеальное решение для тех, кто ценит качество и эстетику.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина450 мм
- Высота1030 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет