Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|500
|1030
|18
|массив сосны
|26
|14890
|1800
|500
|1030
|18
|массив сосны
|24
|13490
|1650
|500
|1030
|18
|массив сосны
|22
|12590
|1500
|450
|1030
|18
|массив сосны
|20
|11390
|1330
|410
|1030
|18
|массив сосны
|18
|10190
|900
|410
|1030
|18
|массив сосны
|14
|8690
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