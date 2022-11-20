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Барный стол Леморей

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Столик консольный, хром
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Столик консольный, хром

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Материал столешницымассив, сосна
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 500 1030 18 массив сосны 26 14890
1800 500 1030 18 массив сосны 24 13490
1650 500 1030 18 массив сосны 22 12590
1500 450 1030 18 массив сосны 20 11390
1330 410 1030 18 массив сосны 18 10190
900 410 1030 18 массив сосны 14 8690

Варианты столешницы

Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Барный стол Леморей - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426
Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426Барный стол Леморей, столешница пластик HPL 0426
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