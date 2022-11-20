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Бельгийский ковёр шерстяной Gray

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высоковорсный ковер с высоким пятисантиметровым ворсом, поэтому он очень мягкий и приятный на ощупь. Ковер выполнен в сдержанных тонах, в его основу легли авторская идея лаконичного дизайна в современном стиле, а также дизайны с анималистическими мотивами. Пряжа скручена из высококачественной шерсти с добавлением искусственных материалов, полиэстера и полипропилена. Поэтому, несмотря на высоту ворса, при эксплуатации не останется следов от тяжелой мебели, т.к. ворс восстанавливается, из ковра не выходит остаточный ворс как это часто бывает с шерстяными коврами с очень высоким ворсом. Ковер «coffee» великолепный выбор для современной гостиной и спальни.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота65 мм
  • Плотность66000 г/м²
  • Количество мест1
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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