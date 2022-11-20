Характеристики товара
Описание
Ковер SKY LINES позволит вам взглянуть на интерьер по-новому. С этим коврам ваша гостиная или спальня обретёт особенную свежесть, наполнится воздухом и сиянием и буквально преобразится. Ведь он соткан из нежнейшей смеси шерсти и арт-шёлка. Такое сочетание делает ковер лёгкими и привлекательными на вид и потрясающе мягкими на ощупь. Прикосновение к нему подарит вам наслаждение, в то время как взгляд на мерцающую поверхность принесёт расслабление и гармонию. Дизайн подойдёт и современному интерьеру, и классике. Изящные линии и глубокие пастельные тона смогут как стать самостоятельным акцентом, так и элегантным фоном для декора. Какую бы роль вы ни отвели этому ковру в комнате, он справятся с ней блестяще, сделав интерьер совершенным.
Основные характеристики
- Высота7 мм
- Ширина2400 мм
- Длина2890 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт