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Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 1Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 2Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 3Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 4Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 5Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 6Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 7Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 8Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 9Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES - фото 10

Индийский ковёр шерстяной «SKY LINES» SKYLINES

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Характеристики товара

Описание

Ковер SKY LINES позволит вам взглянуть на интерьер по-новому. С этим коврам ваша гостиная или спальня обретёт особенную свежесть, наполнится воздухом и сиянием и буквально преобразится. Ведь он соткан из нежнейшей смеси шерсти и арт-шёлка. Такое сочетание делает ковер лёгкими и привлекательными на вид и потрясающе мягкими на ощупь. Прикосновение к нему подарит вам наслаждение, в то время как взгляд на мерцающую поверхность принесёт расслабление и гармонию. Дизайн подойдёт и современному интерьеру, и классике. Изящные линии и глубокие пастельные тона смогут как стать самостоятельным акцентом, так и элегантным фоном для декора. Какую бы роль вы ни отвели этому ковру в комнате, он справятся с ней блестяще, сделав интерьер совершенным.

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Основные характеристики

  • Высота7 мм
  • Ширина2400 мм
  • Длина2890 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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