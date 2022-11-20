Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина1500 мм
- Высота12 мм
- Количество мест1
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM»
Индийский ковёр из растительных волокон «Арктический заяц»
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Aries
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Pisces
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Virgo