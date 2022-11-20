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Турецкий ковёр синтетический «SILVER»

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Характеристики товара

Описание

Изящные ковры SILVER визуально обогатят ваш интерьер. Эта коллекция создана для тех, кто любит эстетичный натуральный декор и отдаёт предпочтение сдержанной роскоши. Среди дизайнов холодный мрамор и винтаж. И тот, и другой на пике актуальности. Профессиональные дизайнеры часто дополняют интерьеры этими узорами, чтобы создать ощущение роскошной обстановки в доме. Коллекция выполнена в чистых пастельных оттенках, благодаря чему смотрится ненавязчиво и легко. Такой дизайн идеально подходит, чтобы визуально освежить интерьер. А плотный ворс из полиэстера делает ковры SILVER практичными, отлично приспособленными для нужд современного дома: изделия не мнутся, не протираются и легко чистятся.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1700 мм
  • Плотность620000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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