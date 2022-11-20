Характеристики товара
Описание
Изящные ковры SILVER визуально обогатят ваш интерьер. Эта коллекция создана для тех, кто любит эстетичный натуральный декор и отдаёт предпочтение сдержанной роскоши. Среди дизайнов холодный мрамор и винтаж. И тот, и другой на пике актуальности. Профессиональные дизайнеры часто дополняют интерьеры этими узорами, чтобы создать ощущение роскошной обстановки в доме. Коллекция выполнена в чистых пастельных оттенках, благодаря чему смотрится ненавязчиво и легко. Такой дизайн идеально подходит, чтобы визуально освежить интерьер. А плотный ворс из полиэстера делает ковры SILVER практичными, отлично приспособленными для нужд современного дома: изделия не мнутся, не протираются и легко чистятся.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина1200 мм
- Длина1700 мм
- Плотность620000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт