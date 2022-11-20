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Индийский ковёр шерстяной Панда - фото 1

Индийский ковёр шерстяной Панда

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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