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Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд, произведённого компанией ChiedoCover
Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд
33 оценки
379 490
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Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд - фото 1Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд - фото 2Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд - фото 3Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд - фото 4

Индийский ковёр шерстяной «Октэгон Рег» Грей-лайт Голд

Артикул: CH-028-742
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина2300 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота15 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коллекция Октэгон Рег создана в Лондоне. Это ковры с истинно английским дизайном – элегантны и современным. В каждом изделии сочетаются две фактуры – матовой шерсти, из которой соткано основное поле, и блестящего арт-шёлка, из которого выполнен узор. За счёт контраста не только фактур, но цветов, рисунок смотрится объёмно, привлекает внимание. Ковры Октэгон Рег подчеркнут достоинства практически любого современного стиля – от ар-деко до минимализма, и помогут выигрышно подать элементы декора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2300 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота15 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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