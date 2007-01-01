Характеристики товара
Описание
Коллекция Октэгон Рег создана в Лондоне. Это ковры с истинно английским дизайном – элегантны и современным. В каждом изделии сочетаются две фактуры – матовой шерсти, из которой соткано основное поле, и блестящего арт-шёлка, из которого выполнен узор. За счёт контраста не только фактур, но цветов, рисунок смотрится объёмно, привлекает внимание. Ковры Октэгон Рег подчеркнут достоинства практически любого современного стиля – от ар-деко до минимализма, и помогут выигрышно подать элементы декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2300 мм
- Ширина1600 мм
- Высота15 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет