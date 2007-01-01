Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755
14 оценок
72 190
Товар в корзине. Перейти
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755 - фото 1Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755 - фото 2Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755 - фото 3Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755 - фото 4Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755 - фото 5Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755 - фото 6

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755

Артикул: CH-068-893
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина4140 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бенч-система (от англ. bench — «скамья») — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина4140 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес166 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, без отбойников

450
Фотография товара Стол Квинтэсс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квинтэсс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стол Квинтэсс

32
Настоящее фото товара Cтол Vega, D900, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Cтол Vega, D900

37
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 7 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3906
3 590 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный

6
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Pawook К 100 натур/слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
27 99016
33 090 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур/слоновая кость

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро

13
Фотография товара Стол Лоуен, крем/стекло крем глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лоуен, крем/стекло крем глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Лоуен, крем/стекло крем глянец

5
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99041
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый

26
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, орех, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стол рабочий, орех, 140*73

9
В наличии 342 шт.

Другие товары из раздела деревянные столы

Фотография товара Cтол раздвижной Стокгольм прямоугольный 140-175 см массив дуба тон натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол раздвижной Стокгольм прямоугольный 140-175 см массив дуба тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от112 490
Оптовая цена

Cтол раздвижной Стокгольм прямоугольный 140-175 см массив дуба тон натуральный

35
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол деревянный Матис молочный / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Матис молочный / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от39 090
Оптовая цена

Стол деревянный Матис молочный / золото

31
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол детский Дошколенок, регулируемый, бук, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стол детский Дошколенок, регулируемый, бук, слоновая кость

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Брифинг - приставка, опоры 45гр, 810 х 600 × 755

10
В наличии
Фотография товара Стол Direcks от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Direcks, произведённого компанией ChiedoCover
44 490

Стол Direcks

10
Настоящее фото товара Стол рабочий, темный шимо, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стол рабочий, темный шимо, 140*73

14
В наличии 131 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, белый, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стол рабочий, белый, 140*73

9
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, темный шимо, 160*73, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стол рабочий, темный шимо, 160*73

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, орех, 160*73, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стол рабочий, орех, 160*73

12
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный левый, бук, 140*120, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Стол компактный левый, бук, 140*120

14
В наличии 27 шт.

Товар в корзине

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 45гр, 4140 х 670 (1370) x755
от 72 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности