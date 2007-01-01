Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755
14 оценок
64 990
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755 - фото 1Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755 - фото 2Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755 - фото 3Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755 - фото 4Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755 - фото 5Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 3540 х 670(1370) x 755 - фото 6

Артикул: CH-068-885
Основные характеристики
  • Ширина3540 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Характеристики товара

Описание

Бенч-система (от англ. bench — «скамья») — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

