Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740 х 670(1370) x755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740 х 670(1370) x755
77 890
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740 х 670(1370) x755

Артикул: CH-068-889
Основные характеристики
  • Ширина4740 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Характеристики товара

Описание

Бенч-система (от англ. bench — «скамья») — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес179,8 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
