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Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - фото 1Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - фото 2Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600

Артикул: CH-000-113
473 оценки
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес16.6 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3690
1200 600 750 16 19.5 3790
1200 800 750 16 23.3 4090
1500 800 750 16 27.2 4390
1500 900 750 16 29.6 4490
900 600 750 26 22.0 4590
1200 600 750 26 26.7 4990
1200 800 750 26 33.0 5690
1500 800 750 26 39.2 6090
1500 900 750 26 43.1 6290
900 600 750 32 25.3 4790
1200 600 750 32 31.0 5290
1200 800 750 32 38.7 6290
1500 800 750 32 46.4 7090
1500 900 750 32 51.2 7390

Отзывы

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Варианты столешницы

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900x600 - столешница в цвете ВенгеВенге
Сделаем стол на заказ

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