Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140 х 670 (1370) x755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140 х 670 (1370) x755
11 оценок
69 090
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140 х 670 (1370) x755

Артикул: CH-068-888
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина4140 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Все характеристики
Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Бенч-система (от англ. bench — «скамья») — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина4140 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес166 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

