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Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - фото 1Видеообзор коктейльного стола Лидер 9 производство ChiedoCover - видео 2

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

14 оценок
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Популярные варианты ткани

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
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Характеристики товара

Описание

Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 10

Каркас: сталь

Столешница: ЛДСП

Высота: 110 см

Чехол: спандекс / бифлекс

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Варианты столешницы

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - столешница в цвете ВишняВишня
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - столешница в цвете БелыйБелый

Варианты каркаса

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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