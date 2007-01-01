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Стол рабочий, орех, 140*60 - фото 1

Стол рабочий, орех, 140*60

Артикул: CH-072-969
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Арго А-003.60 Орех 1400x600x760

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота760 мм
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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