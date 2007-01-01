Товар в корзине. Перейти
Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE" - фото 1Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE" - фото 2

Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE"

Артикул: CH-071-322
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE"
Фотография товара Блюдце для чайной чашки, фарфор "NOBLE" от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon"
Фотография товара Блюдце для чайной чашки, серия "White Moon" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр125 мм
  • Материалфарфор

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюдца и розетки

Товар в корзине

Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE"
Блюдце для кофейной чашки, фарфор "NOBLE"
390
В корзине

С этим товаром покупают