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Настоящее фото товара Блюдце чайное, фарфор, серия "Антико" Бай Бон, произведённого компанией ChiedoCover
Блюдце чайное, фарфор, серия "Антико" Бай Бон
12 оценок
790
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Блюдце чайное, фарфор, серия "Антико" Бай Бон - фото 1

Блюдце чайное, фарфор, серия "Антико" Бай Бон

Артикул: CH-071-328
12 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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