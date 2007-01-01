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Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый - фото 1Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый - фото 2Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый - фото 3Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый - фото 4

Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый

Артикул: CH-062-729
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Ширина55 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,350 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Товар в корзине

Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый
Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый
от 390
410 ₽
В корзине

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