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Бокал для коктейлей «Бридж»

Артикул: CH-064-917
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.465 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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