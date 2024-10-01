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Бокал для вина «Селест», 0.35л - фото 1

Бокал для вина «Селест», 0.35л

Артикул: CH-064-018
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Селест» в форме бутона становится универсальным вариантом для сервировки стола. Фужер производят из качественного прозрачного стекла без декоров и дополнительного оформления. У него стандартная для такой посуды высота, небольшой диаметр – стенки плавно сужаются кверху. Объем бокала 350 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота227 мм
  • Диаметр58 мм
  • Вес0.175 кг
  • Объем0.35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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