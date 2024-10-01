Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Селест» в форме бутона становится универсальным вариантом для сервировки стола. Фужер производят из качественного прозрачного стекла без декоров и дополнительного оформления. У него стандартная для такой посуды высота, небольшой диаметр – стенки плавно сужаются кверху. Объем бокала 350 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота227 мм
- Диаметр58 мм
- Вес0.175 кг
- Объем0.35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт